俳優の桜田ひよりが28日、東京・原宿にオープンするアジア初旗艦店『Calvin Klein Harajuku Flagship GRAND OPEN』のフォトコールに登壇した。デニムジャケットと、レザーのミニスカートに、ロゴ入りのスポーティなタンクトップを合わせたへそ出しスタイルを披露した。【全身ショット】ミニスカから美脚スラリ！透明感溢れる桜田ひより桜田は「オーバーサイズのジャケットをメインに、デニムとレザーをあわせることでスタイリ