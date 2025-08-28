石川県かほく市の中学校では、一風変わったプロジェクトが始まっています。お年寄りを前に生徒たちが披露するのは自作の「漫才」。そのわけは… 石川県かほく市の老人ホームにやってきた高松中学校の1年生たち。お年寄りを前に始まったのは…「読書感想文？先生に好きな本読めって言われたから電話帳読んだ！」「なんで電話帳やねん！」 生徒たちが自ら考えた漫才です。実はこれ、地域の活性化などを目的とした総合学