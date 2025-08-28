女優桜田ひより（22）が28日、都内で行われた「Calvin Klein Harajuku Flagship GRAND OPEN」に登壇した。ファッションブランド「Calvin Klein」（カルバンクライン）史上最大規模のフラッグシップストアが29日、東京・原宿にオープン。同店の誕生を記念したイベントで、桜田はヘソ出しトップスにデニムジャケットを羽織り、美脚が際立つミニスカート姿で登場した。「今回のコーディネートはオーバーサイズのジャケットをメインに