◆男子プロゴルフツアーＳａｎｓａｎ・ＫＢＣオーガスタ第１日（２８日、福岡・芥屋ＧＣ＝７２９３ヤード、パー７２）ツアー２勝の生源寺龍憲（しょうげんじ・たつのり、２７＝フリー＝が７バーディー、１ボギーの６６をマークし、首位と２打差の３位発進を決めた。出だし１０番で６メートルを決め、１６番、１７番と連続で伸ばすなど、前半で４バーディーを量産。後半も５番、６番と連続で伸ばし、７番で唯一ボギーをたた