本部長・マンボウやしろと秘書・浜崎美保が、リスナーのみなさんと「社会人の働き方・生き方」を一緒に考えていくTOKYO FMの生放送ラジオ番組「Skyrocket Company」（毎週月曜〜木曜17:00〜20:00）。8月5日（火）の放送では、「ONE MORNING」との2番組連動企画「みんなの #HTT 宣言スペシャル！」を実施。東京都が推進する「HTT（エイチ・ティー・ティー）」の取り組みに注目し、リスナーと省エネについて考えました。ゲストコーナ