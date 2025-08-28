バレーボール女子の東レアローズ滋賀に所属する深沢つぐみ（２２）、青柳京古（３３）、中島未来（２７）が２８日、滋賀・びわ湖大津プリンスホテルで行われたイベント「みんなでつなげ。」に出席し、１０月に２季目を迎える大同生命ＳＶリーグや滋賀への思いを語った。同イベントは地域の持続的発展や企業の持続的成長を目指して、東レアローズ滋賀と大同生命保険株式会社が企画。地元中小企業・個人事業主が無料で招待された