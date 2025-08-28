◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（２８日・マツダスタジアム）日米通算２００勝を目指して先発マウンドに上がった田中将大投手が２回に広島打線に捕まり、初回から５失点で降板。偉業達成はお預けとなった。ＮＰＢで１２１勝、ＭＬＢで７８勝を挙げてきた右腕は初回、先頭の中村将に中前打を許すと、１死後、小園にも右前打を浴び１死一、二塁のピンチを背負うと２死後、末包に左越え適時二塁打を許し、１点を先制された。