停戦の見通しが立たない中、ウクライナの首都キーウにロシア軍の大規模な攻撃があり、ゼレンスキー大統領は「ロシアが交渉ではなくミサイルを選んだ」と非難しました。ウクライナ当局は28日、キーウの住宅地などに、ロシア軍による大規模な夜間攻撃があり、子供3人を含む13人が死亡したと明らかにしました。ケガ人も多数でているほか、10人の行方がわかっておらず、当局はがれきの中に取り残された人がいるとみて捜索を続けていま