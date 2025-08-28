◇プロ野球セ・リーグ DeNA - 阪神(28日、横浜スタジアム)DeNAは2回に松尾汐恩選手の2ランホームランで同点に追いつくと、4回にはオースティン選手がソロホームランを放ち、勝ち越しました。初回、先発の森唯斗投手が佐藤輝明選手に第33号2ランホームランを浴びて、2点の先制を許したDeNA。それでも直後の2回、先頭の宮粼敏郎選手がフェンス直撃の2ベースで出塁すると、続く松尾選手がレフトスタンド上段への第4号2ランホー