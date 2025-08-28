兵庫・神戸市で24歳の女性が殺害された事件で、逮捕された男が「事件の2日前に路上を歩いている被害者を見つけ好みの女性だと思って後をつけた」と話していることが新たにわかりました。谷本将志容疑者は今月20日、神戸市中央区のマンションで住人の片山恵さんの胸などをナイフで複数回刺し、殺害した疑いがもたれています。谷本容疑者は3日前から神戸市内に宿泊し、事件当日はおよそ50分にわたり片山さんの後をつけて犯行に及んだ