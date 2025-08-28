映画『国宝』が、第98回米国アカデミー賞国際長編映画賞に出品する日本代表作品として選出されたことが、日本映画製作者連盟の公式サイトで発表されました。映画『国宝』は作家・吉田修一さんの同名小説が原作。任侠の一門に生まれながらも歌舞伎の世界に飛び込み、芸の道に青春をささげ、芝居だけに生きてきた主人公の喜久雄が、その命をかけてなお、見果てぬ夢を追い求めていく壮大な物語です。8月21日までの公開77日間で観客動