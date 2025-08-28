不登校対策の一環として文部科学省は、校内で児童生徒の学習をサポートする支援員について、配置のための経費補助の対象校を現在の２０００校から２・５倍の５０００校に増やす方針を固めた。自治体は、登校はできても教室には入れない子どもを対象に、空き教室などで支援員が勉強を手伝ったり、スクールカウンセラーらと連携して相談に乗ったりする「校内教育支援センター」の設置を進めている。支援員は教員ＯＢや不登校支