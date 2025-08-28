女性の後をつけマンションに侵入したとして、警視庁久松署は28日までに、邸宅侵入の疑いで台湾籍の住所不詳、無職頼軒辰容疑者（36）を逮捕した。署によると、500メートル以上後をつけたとみられ、エレベーター内まで乗り込んできたが、女性が乗り合わせた住人に助けを求めると立ち去った。逮捕容疑は26日午後10時45分〜11時ごろ、正当な理由なく東京都中央区日本橋箱崎町のマンションに侵入した疑い。マンションはオート