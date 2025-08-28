厚労省が入る中央合同庁舎第5号館＝東京・霞が関患者の自己負担を一定額に抑える「高額療養費制度」の見直しに関する厚生労働省専門委員会で、制度に詳しい有識者は28日、自己負担を一律に引き上げることに懸念を示した。「受診控えや治療中断による健康状態の悪化を招きかねない」として、低所得層や特定の疾患を抱える患者への配慮が必要だと訴えた。制度は、年収や年齢に応じて自己負担の上限額を定めている。東京大の康永