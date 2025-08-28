カザフスタン、キルギス、タジキスタン、ウズベキスタン、トルクメニスタン岩屋毅外相は28日、中央アジアのカザフスタンとウズベキスタンの訪問を終えて帰国した。両国では、中央アジア5カ国との初の首脳会合開催へ調整を加速することを確認。ウクライナ侵攻を続けるロシアや覇権主義的な動きを強める中国をにらみ、中央アジアとの連携強化を図った。「国際情勢が大きく変化する中、中央アジアとの関係を強化しなければならな