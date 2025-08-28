大分県産品の海外進出を後押ししようと、輸出を考える企業と海外に販路を持つ商社との商談会が大分市で開かれました。 商談会 この商談会は、ジェトロ大分が開いたものです。28日は県内を中心にあわせて15の企業と団体が参加し、海外に販路を持つ国内の商社5社との商談に臨みました。 このうち、シイタケやユズといった県産品をブレンドしたオリジナルスパイスなどの製造販売を行う日田市の団体は、ヨーロ