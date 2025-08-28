洋上風力発電事業からの撤退を発表した三菱商事の中西社長は、建設予定地の千葉県を訪れ、熊谷知事に謝罪しました。三菱商事中西勝也 社長「断腸の思いですし、本当に期待いただいた点を裏切ったということは、申し訳ないなという気持ちでおります」熊谷俊人 千葉県知事「結果として御社に県・地元ともに振り回された形になったわけであります。撤退をするという判断をされたのは、大変遺憾であります」三菱商事は、千