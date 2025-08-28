俳優の戸田恵梨香さんが自身のインスタグラムのストーリーズで、37歳の誕生日を迎えたことを報告しました。【写真を見る】【戸田恵梨香】「先日37歳の誕生日を迎えました」優しい笑顔で自身の誕生日を報告戸田さんは、「先日37歳の誕生日を迎えました沢山のメッセージをありがとうございました」「全然写真を撮っておらず更新できなくてごめんなさい I love you all」と、感謝の気持ちを伝えました。 投稿された写真