「広島−巨人」（２８日、マツダスタジアム）巨人・田中将大投手が日米通算２００勝をかけて先発。２回６安打５失点（自責点４）で降板し、この日の偉業達成はならなかった。二回の打席で代打を送られた。初回に１点を先制された田中将は、岸田の逆転２ランで２−１となった二回に崩れた。死球と連打で無死満塁とし、１死後、中村奨を遊ゴロに打ち取り併殺かと思われたが、遊撃・泉口がまさかのファンブル。その間に三塁走者