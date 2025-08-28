（台北中央社）第98回米アカデミー賞国際長編映画賞（旧外国語映画賞）部門の台湾代表に、シーチン・ツォウ（鄒時〓）監督の「左撇子女孩」（Left-Handed Girl）が選出された。文化部（文化省）が28日、発表した。台湾ローカルの特色を強く有する夜市を背景としていることなどが選出理由となった。「左撇子女孩」は生計を立てるために台北の夜市で商売を営むシングルマザーと2人の娘が、次々と起こるアクシデントと衝