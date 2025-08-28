◇セ・リーグ巨人―広島（2025年8月28日マツダ）巨人の田中将大投手（36）は28日、広島戦（マツダ）に今季7度目の先発登板。史上4人目となる日米通算200勝を目指しマウンドに上がったが、2回で50球を投げ6安打5失点（自責4）で無念の降板となった。前回21日のヤクルト戦（神宮）で5回81球3安打1失点の力投を見せ今季2勝目を挙げた田中将。4月3日の中日戦（バンテリンD）で巨人移籍後初登板初勝利を挙げて以来140日ぶりと