ドル指数は小幅に低下、１０日線を下回る＝ロンドン為替 ドル指数は小幅に低下している。東京午前の９８．０５０を安値に、ロンドン序盤には９８．２２７まで上昇。しかし、前日ＮＹ終値９８．２３２には届かず、足元では再び軟化している。１０日線９８．１８０を下回る水準となっている。 ドルインデックス＝98.09(-0.15-0.15%)