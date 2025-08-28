「サッポロビールカップ」（２８日、戸田）萬正嗣（４２）＝群馬・９０期・Ｂ１＝が、連勝の好発進を決めた。前半３Ｒはコンマ０７のトップＳからイン逃げ、後半９Ｒは３コースからまくり切った。４７号機は前節に群馬支部の先輩・鳥居塚孝博（群馬）が操って目立つ足ではなかったが「鳥居塚さんにアドバイスをもらって来て、同じエンジンを引けた。回転を合わせる微調整だけです」と、巡り合わせも良く機力を引き出した。当