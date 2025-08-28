格闘技「KNOCKOUT」は29日に後楽園ホールで行われる「KNOCKOUT.56〜NEWBEGINNING〜」の前日計量と会見を行った。前日計量をパスしたぱんちゃん璃奈（31＝フリー）とアム・ザ・ロケット（29＝タイ）が会見に出席。試合前にぱんちゃんが自身のSNSで「個人の自由なので、心が男でも女でもどっちでもいいし関係ないです試合の日にひげだけは綺麗にそってきてもらえるようにknockoutの人伝えてほしいです。それだけ、あとは