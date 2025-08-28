明豊高校全国ベスト16入りを報告 全国高校野球選手権に大分県代表として出場した明豊高校野球部が28日、別府市役所を訪問し、長野市長に全国ベスト16入りを報告しました。 5年連続で夏の甲子園に出場した明豊高校野球部。3年ぶりに初戦を突破し、2回戦では同じ九州のライバル佐賀北に勝利し、ベスト16入りを果たしました。 28日は川崎絢平監督や3年生の部員13人などが別府市役所を訪れ、長野市長に大会の結果を報告しまし