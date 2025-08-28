巨人の岸田行倫捕手（２８）が２８日の広島戦（マツダ）で日米通算２００勝を目指す田中将大投手（３６）を援護する６号２ランを放った。偉業に王手をかけた田中将は初回に先頭・中村奨、３番・小園に安打を許し二死一、二塁のピンチを招くと５番・末包の適時打で先制点を献上した。２回一死一塁で迎えた第１打席。岸田は相手先発・高の初球・１４４キロの直球を振り抜くと、打球は左中間スタンドへ一直線。スタンドギリギリ