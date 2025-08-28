中国人民抗日戦争および世界反ファシズム戦争勝利80周年記念活動プレスセンターは8月28日午前、初の記者会見を開催し、記念活動に関する準備の進展を紹介し、記者の質問に答えました。担当者によると、中国の習近平国家主席の招待に応じ、ロシアのプーチン大統領、朝鮮労働党総書記で国務委員長の金正恩（キム・ジョンウン）氏、イランのペゼシュキアン大統領、セルビアのブチッチ大統領、キューバ共産党中央第一書記で大統領のミ