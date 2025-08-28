ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン（BATジャパン）は、最新加熱式たばこデバイス「glo Hilo Plus（グロー・ヒーロ・プラス）」を9月1日より全国で発売します。「glo Hilo（グロー・ヒーロ）」と専用たばこスティック「virto（ヴァルト）」も、同日より全国で販売することを発表しました。 ↑「グロー・ヒーロ・プラス」6980円（税込）。 グロー初の２Way仕様！ グロー・ヒーロ・プラスは、グロー・ヒーロと同