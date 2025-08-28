利子にかかる住民税の東京集中是正のイメージ総務省は、預金の利子にかかる住民税収を都道府県間で調整する仕組みを創設する方針だ。インターネット銀行が普及する中、多くのネット銀行の納税先となっている東京都への偏在を是正するのが目的。所得課税総額などに応じて、他の道府県の受け取り分を増やす方向で検討しており、2026年度与党税制改正大綱への反映を目指す。検討に当たっては、小売業の年間販売額などを基準にして