「氣志團万博2025」 11月15日,16日に幕張メッセで開催される、『サントリー オールフリーpresents 氣志團万博2025 〜関東爆音パビリオン〜 powered by Epson』最終出演アーティストが発表された。合わせて、氣志團万博オフィシャルHP最終先行(先着)受付が開始した。 今回発表されたのはASKA、クリープハイプ、20th Century、ヤングスキニー、-真天地開闢集団-ジグザグ、NEWSの６組。 ＜公演概要＞公演名：サントリ