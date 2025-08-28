道頓堀のシンボル「大阪松竹座」が老朽化により閉館することがわかりました。“道頓堀の凱旋門”とも呼ばれ、正面玄関の特徴的なアーチが目を引く大阪松竹座。１９２３年に活動写真館＝現在の映画館として開業しました。１９９７年には演劇の劇場として生まれ変わり、歌舞伎や現代劇、ミュージカルなど多彩な公演が行われ、２０２３年には開場１００周年を迎えていました。ビルを運営する松竹によりますと、建物や設備の老