８月27日午前10時（現地時間）、マドリード郊外に位置するレガネスの練習場の門が開かれると、平日にもかかわらず、レガネスＢ（５部）対ラージョ・マハダオンダ（４部）のプレシーズンマッチを観戦に訪れた熱心なファンがスタンドを埋めていく。スタンドの反対側にあるロッカールームから、両チームの選手たちが姿を現わすと、スタンドからはひとしきり大きな拍手が送られた。その拍手の先には、今季からレガネスＢに所属する