連日、全国各地で相次ぐクマの出没。北海道・上ノ国町では、親子とみられる3頭のクマが悠然と道路を横断。さらに神奈川・伊勢原市では、参道脇にある社をのぞき込むクマが出没。天井付近にはハチの巣があったといいます。クマは、夏休み明けで新学期を迎えた子供たちのすぐそばで目撃されました。北海道・初山別村の中学校にクマが現れ、ハンターが発砲する事態となりました。周辺では8月20日から3日間でクマの目撃情報が4件報告さ