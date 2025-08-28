28日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比80円安の4万2850円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値4万2828.79円に対しては21.21円高。出来高は1821枚となっている。 TOPIX先物期近は3087ポイントと前日比11ポイント安、TOPIXの現物終値比は2.78ポイント安で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 4