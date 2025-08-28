日置市の吹上浜で市川 修一さんと増元 るみ子さんが、北朝鮮に拉致されてから8月で47年となりました。市川 修一さんの兄・健一さん夫妻が大崎町で講演会を開き、「拉致問題を風化させないために国民の後押しが必要」だと訴えました。大崎町で講演したのは北朝鮮に拉致された市川 修一さんの兄・健一さん夫妻です。拉致問題についての理解を深めてもらおうと開かれたもので、町内の小中学校の教職員、約90人が参加しました。「