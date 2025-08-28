【モデルプレス＝2025/08/28】歌手でタレントの渡辺美奈代が28日、自身のInstagramを更新。手作りの夕食を公開し、話題を呼んでいる。【写真】渡辺美奈代「美味しそう」と話題の手作り夕食◆渡辺美奈代、彩り豊かな手料理披露渡辺は「cooking」とつづり、手料理を公開。「夜ごはんに土鍋で2回ご飯炊く事も」と食事事情を明かした。投稿された写真には、イカと里芋の煮物、八宝菜のほか、飾り切りされた人参も収められている。この