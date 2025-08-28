大雨で土砂が流れ込んだ熊本県八代市の龍峯小学校は、8月25日に予定していた始業式を1週間遅らせました。 【写真を見る】「普通の学校生活」を子ども達に土砂が流れ込んだ小学校、始業式に間に合わせるため奔走する大人達熊本 9月1日に子ども達を迎えるべく、急ピッチで復旧作業をしています。 記者「本来なら新学期が始まり子どもたちの声が聞こえるはずですが、今日もグラウンドでは、重機が動いています」 龍峯小学校