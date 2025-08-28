子役の永瀬ゆずなが28日、自身のインスタグラムを更新。連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）のオフショットを披露し、再登場を喜ぶ声や演技を称賛するコメントが多数寄せられている。【写真】『あんぱん』再登場で話題の永瀬ゆずなかわいいオフショット同日放送の『あんぱん』で、永瀬は柳井嵩（北村匠海）に会いに訪れる少女・中里佳保役として出演。思ったことをズバズバと言う勝ち気なキャラク