レスリング女子でオリンピック3連覇を果たした吉田沙保里が、28日までにインスタグラムを更新。ギネス世界記録ICONの認定証をもらったことを報告し、ファンから反響が集まっている。【写真】ギネス世界記録ICONの認定証を手にした吉田沙保里（2枚）吉田は「ギネス世界記録ICONの認定証をいただきました！まさか人生で６つもギネス世界記録を達成して、さらにICON認定証までもいただけるなんて…」とつづり、認定証を手に笑顔