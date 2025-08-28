神戸市で女性が殺害された事件で、逮捕された男が事件後にホテルからスーツケースを持ち出しましたが、確保時には所持していなかったことがわかりました。◇事件2日前の今月18日、映像に映っていたのは、ショルダーバッグをかけた男が道の向こう側をちらりと見る様子。その翌日には、電話をするようなしぐさで座り込む様子。この日はしっかりと視線を道の向こう側に。そして事件当日、再び同じ場所にリュック姿で現れた男。