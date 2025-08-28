婚約を発表したテイラー・スウィフト。NFL選手トラビス・ケルシーから贈られたダイヤモンドの婚約指輪は推定7.5億円。しかも、ロマンティックなメッセージが込められているようだ。【写真】左手の薬指に輝いた大粒のダイヤ現地時間8月26日にインスタグラムを更新し、「皆の英語の先生と体育の先生が結婚するよ」というメッセージとともに、ロマンティックなプロポーズ写真を公開したテイラーとトラビス。Peopleによると、トラ