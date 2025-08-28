大手牛丼チェーンの「すき家」が、11年ぶりの牛丼の値下げを発表しました。すき家は9月4日午前9時から、牛丼と牛皿を10〜40円値下げします。牛丼は並盛が480円から450円に、大盛が680円から650円になります。中盛とメガは価格を据え置きます。牛皿は10〜30円の値下げです。値下げは11年ぶりだということです。牛肉や国産米などの原材料価格は高止まりが続くなかで、値下げによって他社との差別化を図ることで客足を伸ばした