2023年の来日時のショット。ティム（左端）が抱えているのは、初来日当時の取材記事が掲載された1995年当時の『ミュージック・ライフ』誌ディジー・ミズ・リジーの来日公演が目前に迫ってきた。9月3日（水）、東京・豊洲PITで行なわれる今回の公演は、彼らのデビュー・アルバムの発売30周年を記念してのもの。厳密に言えば、セルフ・タイトルが冠された同作が彼らの母国であるデンマークでリリースされたのは1994年のことで、昨年1