日本維新の会の池下卓衆院議員（50＝大阪10区）が28日、自身のX（旧ツイッター）を更新。「ペンは人を殺すかもしれないということを理解していない。」と、池下氏をめぐる同日付読売新聞の訂正、謝罪記事の内容に憤った。 【写真】誤報を受けた維新・池下卓衆院議員 27日の読売新聞が朝刊1面トップで、池下氏が採用していた公設秘書2人について勤務実態がないにもかかわらず国から秘書給与を不正に受給し、東京地検特