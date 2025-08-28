俳優の松山ケンイチさん（40）が2025年8月25日、同年12月19日に公開される福田雄一監督の映画「新解釈・幕末伝」で演じる土方歳三役の格好をXで公開した。この投稿内のコメントが「ワードセンス最高すぎ」などとSNS上で注目を集めている。「反抗期に真っ向から立ち向かうお母さん」松山さんは8月25日、紫色の着物を着て険しい表情を浮かべている自身の写真を1枚披露した。投稿内の文章では、「幕末デビューしました」と切り出し、