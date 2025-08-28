マカロニえんぴつが9月4日、初ワンマンの地である東京・下北沢SHELTERにてワンマンライブ＜10th Anniversary Live「下北沢SHELTER」＞を開催する。同公演の模様がYouTube生配信されることが決定した。下北沢SHELTERは10年前にバンド初のワンマンを行った思い出の地。ライブの開催が発表されるやいなや、チケットは瞬く間に争奪戦となり、プラチナチケットと化した。会場に来られない多くのファンに向けて実施されることとなったの