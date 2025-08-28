◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（２８日・横浜）ＤｅＮＡ・松尾汐恩捕手が「６番・捕手」でスタメン出場。２点ビハインドの２回無死二塁で、阪神先発左腕の伊原のスライダーを捉えて、左翼席最上段に４号同点２ランを放った。球団発表のホークアイデータによると打球速度１７２キロ、打球角度２７度、推定飛距離１３０メートルの特大アーチだった。５月１６日のヤクルト戦（神宮）以来となる久々の一発。「（森）唯斗さ