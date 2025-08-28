◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（２８日・マツダスタジアム）広島の新井貴浩監督が、初回に本塁クロスプレーの判定を巡ってリスエストする場面があった。初回２死一、二塁。末包の左翼越え二塁打で一気に本塁生還を狙った一塁走者・小園が、高く浮いた返球をジャンプして捕球した後にタッチする捕手・岸田と激突し、判定はアウト。リプレー検証でも判定は覆らなかった。前日２７日の同カードでも、本塁でのクロスプレーを