イスラエルの侵攻を受けているパレスチナ・ガザ地区。難民キャンプに住む写真家の展覧会が徳島市で開かれています。海岸にある布が破れたテント。ここでは孤児となったパレスチナ人の子どもが一人で暮らしています。この写真展は、市民団体「徳島からパレスチナを想う会」が、ガザ地区の現状について関心を持ってもらおうと開きました。会場には、ガザ地区に住む写真家シャディ・イスマイールさんが、2025年1月末から2月にか