◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（２８日・横浜）先発の阪神ドラフト１位・伊原陵人投手が同点２ランを浴びた。２点リードの２回。先頭の宮崎に左翼フェンス直撃の二塁打を浴びると、続く松尾に変化球を左翼席最上段まで運ばれた。２か月以上も勝ち星から遠ざかり、自身５連敗中の左腕。ゲームは振り出しに戻った。